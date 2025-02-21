Российские артиллеристы за день выпустили 90 снарядов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 20 километрах от Суджи в Курской области, передают «Известия».

Боец с позывным Каспий назвал цель российских военных — отрезать снабжение ВСУ в Суджанском районе.

«Противник не знаю, на что рассчитывает, командование их на что рассчитывает. Но мы точно отсюда не отступим. Мы будем их давить до конца», — обозначил он.

Как рассказал военнослужащий с позывным Ростов, одномоментно по противнику удается выпустить до 10 боеголовок, а за сутки — более 90.

По данным корреспондента издания Эмиля Тимашева, бои велись рядом с селами Погребки и Малая Локня, которые расположены в 25 и 18 километрах от Суджи соответственно.

«Это уже просто автоматная очередь. Артиллеристы бьют снаряд за снарядом, продолжая поражать цель — живую силу противника и технику», — описал он обстановку в приграничье.

Бои с украинскими формированиями в российском регионе ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее военкор Семен Пегов рассказал о ситуации в Курской области после данных о подготовке прорыва ВСУ. По его словам, Российская армия продолжает наносить удары по позициям противника, а «украинцы — тянуть резервы».