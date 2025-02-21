За минувшие сутки российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки и запуска дронов, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 163 районах. Ночью «Герани» ударили по объектам врага в Киеве и Одесской области, а также по крупной нефтебазе в Карловке, это на Полтавщине. В столице Украины были многочисленные взрывы.

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Утром 21 февраля появилась информация об освобождении микрорайона Северный в Часовом Яре.

Курское направление. Уничтожено 160 боевиков. Наши атакуют в районе Куриловки и Гуева. ВСУ полностью выбиты из Свердликова, хотя противник предпринимает безумные попытки вернуть контроль над селом. «Военная хроника» пишет о наступлении на Басовку, а также в районе Куриловки. Военкор Котенок разместил информацию о продвижении в Новенькое.

Запорожское направление. «Два майора» пишут: возросла активность российских войск по продвижению к Орехову. Противник контратакует у Каменского и в районе Пятихаток.

Новопавловское направление. Вечером появилась информация о зачистке Новоселки и продвижении к Комару по западному берегу реки Мокрые Ялы. Освобождена территория восточнее Новоселки.

ВС РФ атакуют вражеские опорники южнее Бурлацкого, в районе Днепроэнергии и Новоочреватого. «Военкоры русской весны» написали об освобождении Новоочреватого, там подняты наши флаги.

Покровское/Красноармейское направление. Наши закрепились на юге Тарасовки. За Елизаветовку и Малиновскую развязку идут бои. В Котлине промзона под контролем ВС РФ. Есть продвижение в Удачном и Тарасовке. Взят очередной опорник.

Часовоярское направление. «Рыбарь» пишет: российские войска освободили н.п. Григоровка.

Днепропетровское направление. Идут бои за Преображенку .

Мирноградско-Торецкое направление. Юрий Подоляка разместил информацию о боях в районе Петровки и зачистке её территории от боевиков.

Южно-Донецкое направление. Взято 4 вражеских опорника.

Богатырское направление. Военкор Котенок сообщает: ВС РФ взяли под контроль Улаклы и территорию северо-западнее Зеленовки, а также севернее до реки. В Константинополе идут бои. Заняты посадки севернее Андреевки. Бои идут на подступах к Разливу и Богатырю.

Успехи группировок российской армии

Военнослужащие западной группировки уничтожили 180 боевиков, 2 склада боеприпасов, станцию РЭБ.

На счету бойцов «Востока» 155 ликвидированных бандеровцев, 9 автомобилей, 2 ББМ.

«Южане» уничтожили 175 ВСУшников, 7 полевых орудий, 2 пикапа.

Военнослужащие «Днепра» уничтожили 90 боевиков, 2 склада боеприпасов, 6 автомобилей.

На международной арене

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о неприемлемости оказания военной помощи Киеву и тратах на оборону стран Европы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил: меры для мирного урегулирования украинского конфликта принимаются, но конкретики пока мало, нужно набраться терпения.

Times пишет: Трамп враждебно настроен по отношению к Зеленскому. Bloomberg: президент США не оставил главе киевского режима хороших альтернатив.

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил о необходимости постоянных контактов с РФ для завершения конфликта на Украине. Преимущество России в живой силе и вооружениях будет сохраняться независимо от помощи, поставляемой Киеву Западом, подчеркнул Вэнс.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что его страна готова направить на Украину миротворческую миссию.

Республиканец из штата Луизиана Майк Джонсон заявил: американские конгрессмены не настроены выделять помощь Киеву. По мнению Джонсона: «Все это тянется слишком долго».