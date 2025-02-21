ВСУ начали готовиться к обороне Херсона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают в Херсон дополнительные войска и технику. Об этом в разговоре с ТАСС заявил российский военный эксперт Виталий Киселев.

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Он не указал точной численности прибывших в город резервов, но оценил их как «большие». Также эксперт отметил, что украинские подразделения в этом районе активно насыщаются беспилотниками.

«Идут поставки с Запада. Они опасаются возможного форсирования Днепра российскими войсками», — полагает Киселев.

Ранее беспилотник Армии России записал на видео строительство масштабной сети укреплений на правом берегу Днепра неподалеку от Херсона. На опубликованных в сети кадрах можно рассмотреть рассмотреть позиции и ходы сообщения между ними, которые образуют мощный укрепрайон.