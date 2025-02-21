Британские власти признали, что их система противовоздушной обороны (ПВО) не в полной мере соответствует современным вызовам. Она способна отражать атаки бомбардировщиков, но беззащитна перед баллистическими и ядерными ракетами, а также не сможет справиться с массовой атакой беспилотников, пишет The Telegraph.

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Отмечается, что в настоящее время страны НАТО активно обсуждают создание интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (ИППО). Она рассматривается не только как оборонительная система, но и как инструмент для наступательных операций и сдерживания сил противников.

Как пишет британское издание, актуальность ИППО подтверждается текущими мировыми событиями, такими как украинский конфликт и атаки на Израиль. Несмотря на то, что Великобритания занимает пятое место в мире и третье в НАТО по объему оборонного бюджета, это не гарантирует ей эффективность оборонных позиций, о чем свидетельствует оценка текущей ситуации с ПВО.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал российские ЗРК С-400 и С-500 самыми перспективными в мире системами противовоздушной обороны (ПВО). Он подчеркнул, что их преимущество в подвижности и маневренности. Они рассчитаны на современные системы военно-космического нападения, которые могут находиться на вооружении стран НАТО.

Тем временем американские системы Patriot, по словам полковника в отставке, являются очень громоздкими и не успевают реагировать на российские комплексы «Авангард» и «Кинжал», что показали события на Украине.