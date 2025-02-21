Стало известно о бегстве ВСУ из Пятихаток после наступления российских войск

Часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещенных в Пятихатках Запорожской области, бежала после наступления российских войск на населенный пункт. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

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«Российские штурмовые подразделения при поддержке артиллерии и бронетехники прорвали оборону врага в районе Пятихаток, зайдя в сам поселок и продвинувшись в нем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что частично бойцы ВСУ были уничтожены или обратились в бегство. При этом оставшаяся в городе часть украинских солдат оказывает сопротивление. По данным канала, в селе идут ожесточенные бои.

Ранее стало известно, что российские войска вошли в село Пятихатки на юге от Запорожья. В июне 2023 года, в ходе контрнаступления ВСУ, населенный пункт был взят украинскими войсками.