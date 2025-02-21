Беспилотный броневик "Зубило" отправят на апробацию

Беспилотный бронеавтомобиль "Зубило" в ближайшие полтора месяца отправят на апробацию. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор предприятия-разработчика Александр Захаров на международной выставке вооружений IDEX 2025.

Он уточнил, что пока машину дорабатывают, а вскоре ее "заберут под военные задачи". По итогам апробации станет ясно, каковы потребности войск, после чего броневик вновь пройдет доработку.

Александр Захаров отметил, что это машина переднего края, где высок риск ее потерять. А потому важно сделать надежный и доступный по цене образец.

Напомним, что татарстанское предприятие "Ремдизель" впервые представило "Зубило" на форуме "Армия-2023". Это машина на базе шасии КамАЗа с колесной формулой 4х4 предназначена для штурмовиков. Безэкипажная платформа универсальна и ее планируют модифицировать под разные боевые задачи.

Например, оказывать огневую поддержку при помощи установленной на нее 23-мм зенитной установки ЗУ-23-2, доставлять боеприпасы, эвакуировать раненых и даже служить базой подзарядки аккумуляторов средств связи и дронов.

Броня лобовой части "Зубила" выдерживает попадание из 30-миллиметровой пушки. Грузоподъемность машины - до 2700 кг. Скорость - до 100 км/ч.