Российский боец рассказал об освобождении села в рамках боев за Курахово

Российский боец с позывным Шустрый рассказал спецкору RT Александру Пискунову, как украинские боевики не жалели ни мин,

ни кассетных снарядов, ни дронов, чтобы сдержать наступающие российские войска в рамках процесса освобождения Курахово,

Он уточнил, что участвовал в освобождении населённого пункта Сухие Ялы на Южно-Донецком направлении. Бои за село были частью операции по освобождению Курахово. Штурмовики сумели взять опорники без потерь, за что их всех представили к награде.

По его словам, штурмовики 39-й бригады ВС России прошли брод реки под обстрелом кассетных снарядов и дронов камикадзе и захватили четыре опорника украинских боевиков.

«Через брод был только один проход, больше не было туда ходов, и они уже пристреляли это место. Они не жалели ни кассет, ни миномётов... они запускали всё, что можно», — рассказал он.

Подробнее — в сюжете Александра Пискунова.

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