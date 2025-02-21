Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали подземные укрепрайоны у Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), которые уходят под землю на несколько этажей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг».

«Части и подразделения Добровольческого корпуса продолжают вести активную боевую работу на часовяровском и орехововасильевском направлениях. Противником на протяжении многих лет создавались оборудованные в инженерном отношении заглубленные на несколько этажей пункты обороны», — сообщили представители корпуса.

Собеседник агентства уточнил, что основной задачей российского командования подразделения является сохранение личного состава. Как уточнили в пресс-службе корпуса, это достигается за счет выявления и подавления огневых точек украинской армии и умелыми штурмовыми действиями.

Ранее стало известно, что российские военные заняли доминирующие высоты вокруг Часова Яра. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, подразделения армии России также взяли в полукольцо соседние Ступочки, что создает оперативно-тактическое преимущество для российских войск на этом участке фронта.