Расчет 203-мм самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» нанес удар по скоплению техники и личного состава ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, сорвав ротацию украинских войск. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации и публикует кадры боевой работы артиллеристов.

Во время воздушной разведки с применением беспилотников удалось выявить концентрацию военной техники и живой силы украинских боевиков. Артиллерийские подразделения оперативно получили координаты и приступили к работе. По целям был нанесен удар, сорвавший ротацию подразделений противника.

«Крайний раз у нас была цель - скопление личного состава и бронетехника противника. Выехали на огневую позицию, быстро отработали, ушли на перекат», - рассказал командир артиллерийской батареи с позывным Ольха.

Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнение огневых задач. Применение «Пионов» позволяет эффективно разрушать укрепления, подавлять огневые точки и уничтожать крупные скопления техники и личного состава противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.