Стало известно о массовых облавах по выявлению подпольщиков на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) начала массовые облавы по выявлению подпольщиков, которые причастны к рассылке сообщений о принадлежности Одессы и Николаева к российским территориям. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев, пишет ТАСС.

© Lenta.ru

«Лютует СБУ сейчас. В особенности сейчас занимаются расследованием, откуда информация исходила, кто взломал и так далее», — сказал он.

По его словам, в настоящее время подполье на Украине работает в сложных условиях. Однако активисты продолжают сообщать о ситуации в стране, сказал он.

Ранее сообщалось, что студент Мирнинского регионального технического колледжа по заданию Службы безопасности Украины поджег станцию сотовой связи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о диверсии.