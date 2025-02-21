Мобилизованный в Киеве водитель экскаватора, сбежавший из лагеря обучения НАТО в Великобритании, рассказал, что получал на своём автопредприятии в два раза больше, чем в первые месяцы службы в ВСУ.

По его словам, за свой первый месяц нахождения в украинской армии он получил 20 тыс. гривен, при том что за квартиру необходимо платить 10—15 тыс. гривен.

«Это только за жильё, а там ещё за услуги 1,5—2 тыс. гривен. Это даже не прожиточный минимум», — цитирует мужчину РИА Новости.

Он добавил, что, когда работал на автопредприятии, управляя тяжёлой строительной техникой, получал около 40 тыс. гривен, а когда работал дальнобойщиком, зарплата часто превышала 80 тыс. гривен.

Ранее в The Economist писали, что Киев должен принять мирную сделку, если не наберёт молодёжь в ВСУ.

Взятый в плен украинский боевик Карл Добож между тем рассказал, что мобилизованные в ряды ВСУ люди массово сбегают с полигонов и позиций.