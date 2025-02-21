Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Свердликово в Суджанском районе Курской области. Об этом свидетельствуют данные украинского аналитического ресурса Deep State, опубликованные в Telegram-канале.

Уточняется, что российские войска полностью выбили Вооруженные силы Украины из Свердликово и продолжают давить в западной части на Курскую группировку ВСУ.

Между тем, российские бойцы «охотятся на логистику, которая идет в Курскую область», активно производя огневое поражение по всему движемуся в ту сторону с Сумской области.

«Самый опасный участок — Писаревка-Юнаковка, откуда уже публиковались много раз видео поражения техники ВСУ FPV-дронами и артиллерией», — отмечает Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее Вооруженные силы России заняли центр села Новоочеретоватое на запорожском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).