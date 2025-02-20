В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели две серии взрывов. О пострадавших не сообщается. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что звуки взрывов связаны с работой систем противовоздушной обороны.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги звучат в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее взрывы были слышны в Сумах и подконтрольном Киеву городе Херсон.

В Киевской области произошли взрывы

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.