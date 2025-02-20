ФРГ должна приложить все возможные усилия, чтобы предотвратить большую войну в Европе, заявила Сара Вагенкнехт, глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость». Она добавила, что войну с Россией не переживает никто, пишет РИА Новости.

Ранее западные СМИ сообщили, что главы государств и правительств ряда стран ЕС рассматривают возможность отправки воинских контингентов на Украину для обеспечения безопасности.

«Да, мы должны быть обороноспособными, но мы также должны сделать всё, чтобы у нас в Европе и Германии больше никогда не было войны. А войну с ядерной державой, Россией, мы все не переживем», — подчеркнула Вагенкнехт.

Политик отметила, что нынешние европейские и немецкие элиты представляют опасность для собственного народа, поскольку втягивают Европу и Германию в конфликт с Россией.

По ее словам, партия не даст согласие на отправку немецких военнослужащих на Украину, а также в любые другие страны. Она добавила, что ССВ не одобрит крупные программы по вооружению Германии.