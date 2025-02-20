Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбит над Крымским полуостровом. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом
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Дрон уничтожили около 20:10 по московскому времени. Для его ликвидации применялись дежурные средства противовоздушной обороны, отметили в ведомстве.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО сбили 28 украинских беспилотников, 19 из которых — над Краснодарским краем. Восемь беспилотников были поражены над акваторией Азовского моря и один — над Белгородской областью. Уничтожение дронов велось с 15:30 до 19:30.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ за прошедшие сутки атаковали регион с помощью более 90 беспилотных летательных аппаратов. В Белгородском районе в поселке Октябрьский в результате атаки беспилотника на автомобиль пострадали три мирных жителя, добавил он.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".

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