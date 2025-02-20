Стали известны возможные цели захода ВС России в Сумскую область

Российские военные зашли из Курской области на территорию Сумской области и устремились в направлении единственной трассе снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже.

Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«Судя по всему, в Курской области морпехи рванули через Сумскую область и мчат к единственной дороге, по которой ВСУ снабжают свои войска в Судже», — говорится в публикации.

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Сумской области

Отмечается, что в случае успеха российские военные смогут не только перерезать трассу снабжения ВСУ, но и окружить украинские подразделения.