«Калашников»: в зоне СВО появились новейшие легкие пулеметы РПЛ-20

Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в зоне спецоперации уже появились новые лёгкие ручные пулемёты РПЛ-20 калибра 5,45 мм.

Об этом он заявил на международной выставке IDEX-2025, передаёт ТАСС.

«Могу сказать, что пулемёты присутствуют в зоне проведения специальной военной операции», — цитирует Уржумцева агентство.

Ранее концерн «Калашников» начал поставки пистолета-пулемёта ППК-20 в рамках государственного контракта. Он предназначен для замены автомата АКС-74У в носимом аварийном запасе (НАЗ) военных лётчиков.