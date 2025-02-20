Российские подразделения полностью освободят Курскую область от ВСУ в течение двух-трех месяцев. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» заявил член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские военные вышли на территорию Сумской области Украины, которая прилегает к Курской области.

Комментируя это, Сыртланов указал, что если ВС РФ продолжат и дальше продвигаться такими темпами, то очень скоро они смогут освободить все курское приграничье. По его словам, заход российских военных в Сумскую область является «тактическим маневром», который позволит перерезать ВСУ ключевой маршрут снабжения и отступления.

«Таким образом, украинские боевики окажутся в котле, что сделает их дальнейшую ликвидацию лишь вопросом времени», — добавил Сыртланов.

Он считает, что на это может потребоваться примерно два-три месяца, если Киев не решится на отвод своих войск из Курской области или раньше не заключат мирный договор между РФ и США, в рамках которого им также придется покинуть территорию российского региона.

Говоря о дальнейших действиях Москвы, Сыртланов назвал необходимым создание буферной зоны на территории Сумской области для защиты граждан РФ, проживающих в приграничных районах, от возможных провокаций, обстрелов и диверсионных действий со стороны Украины.