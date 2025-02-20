Эксперт спрогнозировал дату окончательного освобождения Курской области

Российские подразделения полностью освободят Курскую область от ВСУ в течение двух-трех месяцев. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» заявил член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов.

Эксперт спрогнозировал дату окончательного освобождения Курской области
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Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские военные вышли на территорию Сумской области Украины, которая прилегает к Курской области.

Комментируя это, Сыртланов указал, что если ВС РФ продолжат и дальше продвигаться такими темпами, то очень скоро они смогут освободить все курское приграничье. По его словам, заход российских военных в Сумскую область является «тактическим маневром», который позволит перерезать ВСУ ключевой маршрут снабжения и отступления.

«Таким образом, украинские боевики окажутся в котле, что сделает их дальнейшую ликвидацию лишь вопросом времени», — добавил Сыртланов.

Он считает, что на это может потребоваться примерно два-три месяца, если Киев не решится на отвод своих войск из Курской области или раньше не заключат мирный договор между РФ и США, в рамках которого им также придется покинуть территорию российского региона.

Говоря о дальнейших действиях Москвы, Сыртланов назвал необходимым создание буферной зоны на территории Сумской области для защиты граждан РФ, проживающих в приграничных районах, от возможных провокаций, обстрелов и диверсионных действий со стороны Украины.