Арсеналы европейских стран опустели, заявил в соцсетях вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Он добавил, что следует добиваться мира, пишет РИА Новости.

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что в Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах. По его словам, спрос на оружие в регионе останется высоким даже в случае прекращения огня.

«Президент [США Дональд] Трамп имеет дело с реальностью, то есть фактами. И вот некоторые из них: у русских массивное численное преимущество в силе и оружии на Украине, и оно будет существовать независимо от дальнейшей помощи Запада», — подчеркнул Вэнс.

Политик заметил, что склады оружия Европы истощены, индустриальная база также не в лучшем состоянии.

В Германии признали отсутствие запасов оружия на складах Европы и Украины

Вэнс констатировал, что западным странам следует стремиться к миру. Он добавил, что продвигать мирные инициативы нужно безотлагательно.