Стало известно о новых взрывах в небе над российским городом

Жители Славянска-на-Кубани сообщили о новых взрыва в небе над городом. Об этом пишет Kub Mash в Telegram.

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По словам горожан, они слышали еще три взрыва. Как стало известно изданию, в населенном пункте продолжает работу система противовоздушной обороны.

Сообщения о первых трех взрывах над городом поступили вечером 20 февраля. Также появились кадры, на которых видно следы работы ПВО в небе. Предположительно, город атаковали беспилотники.

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Кроме того о работе системы оповещения об опасности удара с воздуха сообщил глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Максим Бондаренко.