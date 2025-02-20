В «Ростехе» рассказали о поражении «Бабы-Яги» ВСУ «Корнетом»

Ракеты российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», оснащенные неконтактным взрывателем, поражали в ходе спецоперации вертолеты и тяжелые дроны «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом представитель холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» рассказал РИА Новости.

«В ходе СВО уже зафиксированы случаи поражения вертолетов украинских и беспилотников типа "Баба-Яга"», — сказал он на полях международной выставки IDEX 2025 в Абу-Даби.

Представитель холдинга подчеркнул, что ПТРК специально доработали для поражения вертолетов и дронов. По его словам, «Корнеты» также уничтожают антенны связи Starlink, беспилотные и десантные катера.

Ранее в феврале в «Высокоточных комплексах» рассказали, что пусковая установка ПТРК «Корнет» с дистанционным управлением прошла испытания и подтвердила заявленные характеристики. Изделие позволяет оператору поражать цели, находясь в укрытии. Прицельную марку «Корнета» наводят на движущиеся и неподвижные цели при помощи джойстика.