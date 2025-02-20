Боевые действия на Украине остановятся в 2025 году.

Об этом заявил глава Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), его слова приводит украинское издание «Страна».

«Я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и эффективно — это другой вопрос. Но я думаю, что это произойдет», — отметил он.

По оценке Буданова, для такого развития событий есть «большинство составляющих».

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры представителей США и России. Стороны изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине, а также обсудили организацию будущей встречи американского и российского президентов. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше слышать позицию Москвы.