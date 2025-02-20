Шольц пытался вооружить Украину через Бразилию

Канцлер Германии Олаф Шольц попытался купить бразильское оружие для передачи его Вооруженным силам Украины, однако президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказал в такой поставке.

Об этом сообщил лидер республики.

«Я помню, что премьер-министр [Германии] Олаф Шольц однажды приехал (30 января 2023 года — прим. URA.RU) и пытался купить бразильское оружие, чтобы передать его Украине», — заявил президент в ходе пресс-конференции с премьером Португалии Луишем Монтенегру.

Его слова приводит ТАСС.

Лула да Силва также подчеркнул, что Бразилия сохранит свою нейтральную позицию и не будет участвовать в военных конфликтах, поддерживая мир. Он также добавил, что не намерен продавать оружие, которое могло бы быть использовано для убийства россиян или кого-либо другого.