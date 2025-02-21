ВСУ за сутки выпустили 92 беспилотника по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали семь районов Белгородской области с помощью 37 боеприпасов и 92 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за прошедшие сутки. Один человек погиб, четыре пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском муниципальном округе по поселку Уразово, селам Борки, Долгое, Колыхалино, Кукуевка и Соболевка нанесены удары 25 беспилотниками, 20 из которых были сбиты. В селе Колыхалино от удара дрона по служебному автобусу погиб мирный житель. Из пассажиров пострадала одна женщина", - написал он, добавив, что в округе повреждены частный дом, автобус и грузовой автомобиль.

По Белгородскому району выпущено 11 боеприпасов и 3 беспилотника, в поселке Октябрьском в результате атаки БПЛА на автомобиль пострадали три мирных жителя, транспортное средство повреждено. Грайворонский округ атакован с применением 16 боеприпасов и 22 беспилотников, повреждены пять автомобилей, два частных домовладения и надворная постройка.

По территории Шебекинского округа выпущено 2 боеприпаса и 34 беспилотника. В селе Муром вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены надворная постройка и четыре частных домовладения, два дома полностью уничтожены огнем. По Волоконовскому району выпущено четыре снаряда и два беспилотника, повреждены два автомобиля.

В Краснояружском районе по трем населенным пунктам выпущено четыре боеприпаса и пять беспилотников, пострадавших и повреждений нет.