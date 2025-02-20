Буданов*: Украина с Россией прекратит огонь в 2025 году

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что Россия и Украина прекратят огонь в 2025 году. Об этом он рассказал азербайджанскому журналисту Эйнуллу Фатуллаеву.

© Вечерняя Москва

— В этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и насколько это будет эффективно — другой вопрос, — заявил Буданов*.

Тем временем Россия и США решили незамедлительно начать конкретную субстантивную подготовку встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 19 февраля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в мире будут те, кто попытается подорвать диалог РФ и США, и призвал быть начеку. В частности, препятствовать переговорам может и сама Украина.

Лишь за прошлый год число убитых и раненых в рядах украинских войск составило 590 тысяч военнослужащих, с начала специальной операции эта цифра превысила один миллион. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской.

*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.