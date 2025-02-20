Белоруссия отреагировала на милитаризацию у своих границ

В Минобороны Белоруссии назвали милитаризацию у западных границ республики подготовкой к нападению на Союзное государство.

© Zuma/TACC

«Ситуация вынуждает нас рассматривать происходящие у западных белорусских границ процессы как подготовку к нападению на Союзное государство с целью его разрушения», — заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко.

В начале февраля белорусские пограничники задержали за сутки четырёх человек с дронами.

Также сообщалось, что польский военнослужащий совершил самоубийство во время охраны границы с Белоруссией.