Силы ПВО ВС России сбили самолет МиГ-29 ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили самолёт МиГ-29 ВСУ.

Об этом сообщается в сводке ведомства.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, четыре управляемые авиационные бомбы HAMMER производства Франции, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении

19 февраля в Минобороны России также заявляли, что российские средства ПВО уничтожили самолёт МиГ-29 ВСУ.