Силы ПВО ВС России сбили самолет МиГ-29 ВСУ

Силы ПВО ВС России сбили самолёт МиГ-29 ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили самолёт МиГ-29 ВСУ.
Об этом сообщается в сводке ведомства.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, четыре управляемые авиационные бомбы HAMMER производства Франции, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении
19 февраля в Минобороны России также заявляли, что российские средства ПВО уничтожили самолёт МиГ-29 ВСУ.