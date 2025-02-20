ВС РФ нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины

ВС России нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины
В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетики, питающим ВПК Украины.
Об этом говорится в сводке ведомства.
«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — сообщили в ведомстве.
Подчёркивается, что цели удара достигнуты.
Ранее Минобороны России опубликовало видео нанесения удара ОТРК «Искандер» по району сосредоточения 27 РЕАБР ВСУ.