Пентагон рассматривает сокращение численности своих войск в Европе

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил украинским чиновникам, что Вашингтон рассматривает возможность вывода большой части своих войск из Европы. Об этом сообщает NBC со ссылкой на американских чиновников.

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Отмечается, что Хегсет заявил о планах Пентагона во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, и его слова «ошеломили» украинских чиновников.

«Хегсет ошеломил украинцев, когда он сказал им в ходе встречи с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, что администрация Трампа рассматривает возможность вывода большой части американских сил из Европы», — говорится в публикации.

В Пентагоне телеканалу не подтвердили информацию о том, что Хегсет делал заявления о численности американских войск в Европе.

До этого газета Washington Post писала, что Хегсет распорядился о разработке плана по ежегодному сокращению бюджета министерства обороны на 8% в течение следующих пяти лет.