Российский «Форпост» вооружат барражирующими боеприпасами

Комплекс с беспилотниками средней дальности «Форпост» сможет нести барражирующие боеприпасы. О вооружении комплекса рассказала официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Екатерина Згировская, передает ТАСС.

© Lenta.ru

«Российский разведывательно-ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Форпост" может получить возможность сброса барражирующих боеприпасов», — сказала она.

Представитель предприятия отметила, что сейчас ударная версия «Форпоста» может нести управляемые ракеты или планирующие бомбы, способные поражать стационарные и движущиеся цели. Также Згировская подчеркнула, что разработчики занимаются расширением боевых возможностей дрона за счет модернизации конструкции и установки новых полезных нагрузок.

В сентябре 2024 года западное издание Army Recognition писало, что разведывательно-ударный беспилотник «Форпост-РУ» позволяет наносить удары по целям управляемыми боеприпасами с минимальным риском. Аппарат способен поражать цели корректируемыми бомбами КАБ-50, находясь вне зоны действия зенитных комплексов малой дальности.