В Белоруссии рассказали о работах по размещению «Орешника»

Белоруссия активно работает над вопросом о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» в стране. Об этом рассказал помощник министра обороны страны Валерий Ревенко, передает РИА Новости.

«Работа идет активно. Если главы государств решили, то решение будет выполнено», — уточнил он.

Кроме того, по словам Валерия Ревенко, Белоруссия и Россия в сентябре этого года проведут стратегические учения «Запад-2025».

В начале февраля в МИД России подтвердили планы по размещению Орешника на белорусской территории. По словам главы второго департамента стран СНГ Алексея Полищука, это решение организовано в соответствии с соглашением президентов двух стран.