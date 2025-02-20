Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) маскируются под мирных жителей и занимают жилые дома у границы, готовя плацдарм для наступления на Брянскую область. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники, передвижения украинских войск заметили в селах Палиевка, Гремячка и других.

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По предварительной информации, в наступлении планируют задействовать по меньшей мере 10 бригад. У границы сконцентрированы 158-я ОПБр, 32-я ОМБр, 162-я ОМБр, подразделения территориальной обороны ВСУ. Противник накапливает силы в районе таможенного поста Троебортное, оборону которого проверяют атаками FPV-дронов — одна из последних произошла 9 февраля.

По словам российских военных, они полностью контролируют ситуацию и наносят удары по военным украинской армии в Сумской области. Целью наступления может быть перехват повестки российско-американских переговоров.

Ранее Shot сообщил о скоплении украинских войск в 50 км от границы России, неподалеку от Брянской области. По его данным, там находится около 500 тысяч солдат ВСУ.