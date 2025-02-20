На Украине допустили демилитаризацию как часть мирной сделки

Украина готова допустить частичную демилитаризацию в рамках мирной сделки.

Об этом сообщает журнал The Economist со ссылкой на украинского чиновника.

«Абсолютный минимум, который Украина может принять, включает продолжение связей с западными армиями, отсутствие масштабной демилитаризации, продолжение притока оружия и денег, а также ввод иностранных сил по поддержанию мира», — указано в публикации.

При этом, по данным издания, украинские власти не готовы официально признать потерю территорий. В то же время в Киеве признают, что вступление в страны в НАТО вряд ли возможно в обозримом будущем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО и Европейский союз условиями своей отставки. До этого момента он намерен продолжать «защищать свою страну».