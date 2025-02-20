Министр обороны Польши ответил на вопрос о войне с Россией

Польша не намерена нападать на Россию и Белоруссию.

Об этом в беседе с журналистами заявил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его слова приводит РИА Новости.

«Наше главное задание — это сдерживать и защищать… Чтобы никому никогда не было выгодно атаковать Польшу. Мы не хотим войн и не хотим никого атаковать», — подчеркнул он.

По словам главы польского военного ведомства, НАТО является является оборонным союзом и не имеет никаких намерений «нападать» на кого-либо.

До этого Косиняк-Камыш заявлял, что страны НАТО выясняют, какое количество солдат могут направить на Украину.

Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша не отправит войска на Украину

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что российская сторона категорически отрицательно относится к перспективе появления европейских войск на украинской территории.