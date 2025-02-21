Военкор описал обстановку в Курской области после данных о подготовке прорыва ВСУ

В Курской области обстановка остается без существенных изменений. Об этом после данных о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) попытки прорыва сообщил военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале War Gonzo.

«Без существенных изменений. ВС РФ продолжают наносить удары по позициям ВСУ, украинцы продолжают тянуть резервы», — сообщил военкор.

Днем ранее, 20 февраля, военкоры сообщили о готовящейся попытке прорыва ВСУ в Курской и Брянской областях. Украинские военные сосредоточили близ границ России резервы живой силы и техники. Для наступления, как сообщалось, противник может задействовать свыше пяти тысяч бойцов, более 200 единиц техники, в том числе немецкие танки Leopard и американские Abrams.

Минобороны раскрыло новые подробности контратаки ВСУ в Курской области

В Кремле, комментируя возможную попытку прорыва ВСУ в Брянскую область, переадресовали вопрос в Минобороны. У оборонного ведомства, как отмечал Дмитрий Песков, больше информации о ходе конфликта на Украине. Российские военные, заверил он, отслеживают ситуацию по всем фронтам.