Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к масштабному наступлению на Брянскую область, скапливая в 50 километрах от границы технику и перебрасывая военнослужащих. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, основная украинская группировка сосредоточена в двух населенных пунктах Сумской области. Уже стало известно о частичной эвакуации мирного населения из Шостки и Глухова.

«Предварительно, к наступлению готовятся более 5000 военнослужащих ВСУ, свыше 200 единиц техники, в том числе танки Leopard и Abrams, БМП», - отмечает Shot.

Целью наступления, по версии издания, может быть попытка «перехватить повестку переговоров России и США». При этом передвижение и скопление ВСУ находится под контролем российских военных, наносятся удары авиацией и артиллерией.

Генштаб раскрыл площадь освобожденной от ВСУ территории Курской области

Напомним, что Украина утром 6 августа 2024 года атаковала Курскую область. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В течение января российские войска освободили ряд населенных пунктов в регионе, после чего стало известно о преступлениях украинских военных в отношении мирных жителей. В частности, в курском селе Русское Поречное были убиты 22 мирных жителя.

6 февраля Вооруженные силы Украины попытались контратаковать в Курской области, колонны бронетехники выдвинулись в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька, Фанасеевка и Уланок. Однако атака была отбита, и противник потерял шесть танков, сообщили в Минобороны РФ.