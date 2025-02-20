США и Южная Корея провели учения с бомбардировщиком B-1B

США и Южная Корея организовали совместные учения военно-воздушных сил, в которых участвовали стратегический бомбардировщик B-1B и истребители F-35A, F-15K и F-16 для демонстрации сдерживания угроз.

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США и Южная Корея провели совместные военно-воздушные учения с участием американского стратегического бомбардировщика B-1B, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап.

К учениям также присоединились южнокорейские истребители F-35A и F-15K, а с американской стороны – F-16. Это стало первой подобной тренировкой после вступления в должность президента США Дональда Трампа.

Согласно данным министерства обороны Южной Кореи, маневры проводились для демонстрации расширенных возможностей США по сдерживанию ядерных и ракетных угроз, исходящих от Северной Кореи. Кроме того, цель учений – укрепление оперативной совместимости объединенных сил Южной Кореи и США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Южной Кореи и США договорились усилить оборонные учения, направленные на улучшение взаимодействия в условиях боевых действий. Также сообщалось, что США и Южная Корея начали учения Ulchi Freedom Shield, которые ежегодно проводятся для повышения боеготовности союзников. Ким Чен Ын обвинил США в нарушении баланса на Корейском полуострове, заявив о необходимости противостоять американской военной угрозе.