Российская армия освободила около 64 процентов занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Курской области. Как сообщает «Красная звезда», об этом рассказал первый замначальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Сергей Рудской.

По его словам, изначально противник занял 1268 квадратных километров территории. На данный момент освобождено уже более 800 квадратных километров.

«При этом наиболее боеспособные украинские формирования понесли значительные потери, превышающие полученные ими в ходе проведения наступательной операции на запорожском и южнодонецком направлениях в 2023 году. За шесть с половиной месяцев ВСУ лишились свыше 62 тысяч человек личного состава элитных частей и около 5,6 тысячи единиц ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника — прим. ред.)», — добавил Рудской.

Замначальника Генштаба ВС РФ подчеркнул, что на этом фоне на Западе стали говорить о стратегической ошибке украинских властей. По его мнению, Киеву не удалось создать «красивую картинку».

Напомним, что 19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ пересекли границу Курской области и вышли на территорию Украины. Речь идет о бойцах 810-й бригады.