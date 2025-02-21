В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили за неделю два самолёта МиГ-29 ВСУ.

Об этом сообщается в сводке ведомства.

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — отмечается в заявлении.

Также были сбиты 17 управляемых авиационных бомб HAMMER, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», противокорабельная ракета «Нептун» и 790 беспилотников ВСУ.

Ранее экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения нанёс удар по замаскированным укреплённым позициям Вооружённых сил Украины в Суджанском районе Курской области.