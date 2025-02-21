Стало известно, как танкист отвлек ВСУ для высадки десанта в Новоселке в ДНР

Танкист 57 гвардейской бригады 5 армии группировки войск «Восток» отвлек внимание бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новоселке на юге ДНР для того, чтобы российский десант смог спешиться и закрепиться в ближайших домах. Об этом ТАСС рассказал механик-водитель танка с позывным «Кот».

«В самом населенном пункте было принято решение отвлечь внимание от нашего десанта. Для этого мы переместились на другую улицу, немножко там пошумели, выехали обратно к своей колонне и все уехали», — рассказал собеседник агентства.

«Кот» добавил, что решение об отвлечении внимания принимал командир танка исходя из текущей обстановки. В ответ ВСУ пытались накрыть танк при помощи артиллерии и FPV-дронов. Отразить атаку помогло средство радиоэлектронной борьбы и быстрота действий, отметил танкист. На это бойцы украинской армии не успели своевременно среагировать, заключил «Кот».

20 февраля участник спецоперации с позывным «Тим» рассказал, как в октябре прошлого года в одиночку прорвался на мотоцикле к позициям солдат ВСУ в селе Елизаветовка на Кураховском направлении. По словам военнослужащего, «пехота не справлялась», поэтому у него с сослуживцем появился план со взрывчаткой прорваться на мотоцикле к противнику. «Тим» отметил, что он смог уничтожить укрепления противника, бросив гранату.