Иностранные наемники, сражающиеся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), не доверяют украинцам. Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

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Он отметил, что, согласно данным подполья, иностранные солдаты не контактируют с местным населением. Кроме того, они опасаются отравлений, поэтому еду для них готовят доверенные лица.

Иностранные наемники Украины раскрыли тактику подрыва позиций ВСУ

Аналитик также сообщил, что иностранцы носят украинскую военную форму, чтобы не выделяться.

«То есть наемники опасаются самих жителей Украины, которых они якобы защищают», — заключил он.

Ранее стало известно о массовом отъезде колумбийских наемников с Украины на фоне проблем у ВСУ. Отмечалось, что некоторые из бойцов пытались досрочно расторгнуть контракт.