Российские бойцы нередко обнаруживают так называемые «братские могилы» военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время продвижения в Волчанске Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Он объяснил в беседе с ТАСС, почему украинские солдаты поджигают тела сослуживцев.

«Как правило, при складировании их тела обезличивают: срывают шевроны, забирают документы, обливают горючей смесью и поджигают», — сообщил эксперт.

Раскрыто отношение иностранных наемников к украинцам

Как указал Марочко, по улице Чехова в Волчанске российские бойцы нашли в подвалах три места складирования тел погибших украинских военнослужащих, по улице 8 Марта — пять. Он добавил, что «большое количество трупов» было обнаружено в районе волчанской поликлиники и больницы.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз указал на связанный с коррупцией обман со стороны командиров ВСУ. По его словам, командующие специально оставляют тела украинских солдат на поле боя, чтобы не платить компенсации их семьям.