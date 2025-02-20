«Солнцепек» уничтожил замаскированные позиции ВСУ в Курской области

Экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения нанёс удар по замаскированным укреплённым позициям Вооружённых сил Украины в Суджанском районе Курской области.

Об этом сообщает Минобороны России.

«В этот раз ТОСы российских десантников поразили и уничтожили живую силу ВСУ, укрывшуюся в замаскированных укреплённых опорных пунктах», — заявили в ведомстве.

Расчёт тяжёлой огнемётной системы работает в основном ночью, выдвигаясь на позиции в вечерних сумерках. После стрельбы он немедленно покидает позицию и возвращается в тыл на дозарядку.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской заявил, что в Курской области освобождено около 64% занятой ВСУ территории.