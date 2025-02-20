Европа хочет направить десятки тысяч солдат на Украину

Европейские союзники Украины хотят направить в страну менее 30 тыс. солдат. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на план западных чиновников, который был согласован в ходе второй неформальной встречи европейских лидеров в Париже.

Уточняется, что план европейских союзников Киева будет представлен президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу на встрече с премьер-министром Британии Киром Стармером, которая произойдет на следующей неделе.

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Кроме размещения войск европейских стран, в том числе Британии, на Украине, Стармер будет просить Трампа разместить в Румынии и Польше истребители и ракетные системы США, которые будут находиться в состоянии повышенной готовности на случай нарушения условий перемирия со стороны России.

Однако президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что лидеры стран Евросоюза не приняли решения об отправке войск на Украину.

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