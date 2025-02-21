ВСУ стягивают дополнительные силы под Херсон

Вооруженные силы Украины (ВСУ) опасаются возможного форсирования Днепра со стороны ВС РФ и стягивают дополнительные силы под Херсон. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"Враг стягивает на херсонском направлении большие силы и средства, в том числе большое количество FPV-дронов фиксируется, идут поставки с Запада. Они опасаются возможного форсирования Днепра российскими войсками", - сообщил Киселев.

Эксперт также прокомментировал ситуацию у Часова Яра в Донецкой Народной Республике.

"Героически сражаются российские десантники, привлекается авиация для подавления опорных пунктов ВСУ, в том числе с выявленными нашими разведчиками подземными лабиринтами", - отметил он.

По его мнению, командование ВСУ понимает, что потеря Часова Яра скажется катастрофически для украинских военных по всей линии боевого соприкосновения.