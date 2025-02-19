Беспилотники ВСУ попытались атаковать Крым

В период с 22.25 до 23.10 мск над Крымом дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ в официальном Telegram-канале. О возможных последствиях и пострадавших информации пока нет.

В период с 22.25 до 23.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым, — говорится в публикации.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявлял, что Вооруженные силы Украины атаковали электроподстанцию в Рыльске. По его словам, в результате удара двух дронов повреждения получил силовой кабель. Чиновник назвал атаку «подлыми ударами».

До этого дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 21 БПЛА украинской армии над двумя российскими регионами. Инциденты были зафиксированы 18 февраля в период с 21:30 по 22:30 по московскому времени. Всего 20 беспилотников сбито над территорией Брянской области. Один дрон российские силы уничтожили над Крымом. Данные о возможных разрушениях на земле и других последствиях не озвучиваются. Других подробностей представители ведомства также не привели.