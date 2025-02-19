Военкор Евгений Поддубный опубликовал в своем Телеграм-канале видео удара ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Курской области.

На кадрах ВКС России сбрасывают трехтонную бомбу на лесополосу. После мощного взрыва, в небо огромный столб дыма.

"Противник очень боится нашей авиации, несущей умные авиабомбы с УМПК. Наши военлеты впечатали в землю боевиков, пытавшихся обустроиться на Курской земле. ФАБ-3000 - страшная сила", - прокомментировал видео Поддубный.

Раскрыто, где пройдет решающее сражение в Курской области

Напомним, ранее ВС России освободили село Свердликово в Курской области. Оно играет важную роль для ВСУ в обороне Суджи, поскольку через него проходит автодорога Суджа - Рыльск. Теперь дорога находится под контролем российских войск. До занятого врагом райцентра осталось 10 километров.