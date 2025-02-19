Путин: надо активно развивать военные и гражданские беспилотники

Создание беспилотных авиационных систем как для гражданского, так и для оборонного сектора необходимо активно развивать, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Научно-производственного предприятия "Радар ммс".

"Одно из ключевых направлений работы предприятия - это создание современных беспилотных авиационных систем как для гражданского сектора, так и для вооруженных сил. Хотел бы подчеркнуть в этой связи, что необходимо активно развивать оба этих направления. Об этом мы неоднократно говорили и ранее", - сказал он.