В казахстанском селе нашли неопознанный беспилотник

Жители села Уялы в Западно-Казахстанской области обнаружили неопознанный беспилотник. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

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Находку уже подтвердил глава района Нурлыбек Даумов. В данный момент беспилотник был передан казахстанским военным.

Отмечается, что происхождение летательного аппарата пока не установлено. Внешне БПЛА напоминает французский разведывательный беспилотник Crecerelle, а его длина составляет 120 см. Кроме того, в сеть попали фотографии летательного аппарата — на них можно увидеть БПЛА самолетного типа с отсутствующим левым крылом.

Ранее над Крымом за 10 минут уничтожили три украинских БПЛА.