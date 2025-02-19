Ведение боевых действий российской стороной идет с «каким-то гуманитарным уклоном», заявил MK.RU заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов. Он подчеркнул, что в начале СВО Минобороны дало указания атаковать только ВСУ, их технику, склады, объекты и арсенал.

При этом исключались любые удары по населению, потому что мы понимали, что это оболваненные люди. В основном, наверное, адекватные, просто с режимом не повезло, — отметил Попов.

По словам генерала, российская армия дозировано наносит удары по промышленным и инфраструктурным объектам, железным и автомобильным дорогам. ВС РФ атакуют их только в случае, когда цель связана с вооруженными силами противника.

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Ранее американский политик Роберт Кеннеди — младший призвал президента Украины Владимира Зеленского остановить боевые действия и прекратить конфликт. По его словам, народ США выступает против продолжения финансирования конфликта, а период постоянного финансирования Киева завершился.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине. Глава государства подчеркнул, что Москва никогда от них не отказывалась. По его словам, Украина сама вышла из переговоров в Стамбуле в 2022 году.